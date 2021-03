Bensheim. Der kommunalpolitische Fahrplan für die nächsten Wochen steht – sollte es keine pandemischen Überraschungen geben. Kommunalwahl am 14. März, dann konstituierende Sitzung der neuen Stadtverordnetenversammlung. Dazwischen vielleicht ein paar Koalitionsverhandlungen oder auch nicht.

Bevor es für die Parteien und Wählergemeinschaften aber in ein paar Tagen ans Eingemachte geht, stand noch die letzte Plicht für das alte Stadtparlament auf dem Programm (wir haben bereits berichtet). Nachfolgend nun die verbliebenen Beschlüsse, die in der jüngsten Zusammenkunft in der Weststadthalle gefasst wurde. Zur Erinnerung: In der Präsenzveranstaltung wurde nur noch abgestimmt, die ausführliche Debatte fand zuvor digital statt.

Wohnbauflächen: Die SPD forderte flankiert von einem Änderungsantrag der BfB ein Kataster potenzieller Wohnbauflächen innerhalb der Siedlungsfläche. Die Auflistung solle zeigen, wo noch Bebauung möglich ist. Neben Baulücken und passenden Flächen sollten auch Gebäude aufgenommen werden, die aufgestockt werden könnten. Die BfB wollte eine Ausweitung auf Parkplätze und Einkaufsmärkte, die sich für eine Überbauung oder Aufstockung eignen. Mehrheitsfähig waren allerdings beide Anträge nicht. Zustimmung kam nur von FWG und GLB, was bei Gegenstimmen von CDU, FDP und AfD nicht ausreichend war.

Zivilcourage: BfB und GLB sprachen sich für die Errichtung eines Denkmals, beispielsweise auf dem Beauner Platz, aus. Der Magistrat sollte sich deshalb mit dem Verein Fabian Salars Erbe in Verbindung setzen und Vorschläge, wie man ein solches Vorhaben umsetzen könnte, mit dem Verein besprechen. Den Fachausschüssen und dem Stadtparlament sollte danach ein Konzept vorgelegt werden. Zum Tragen kam der Vorstoß jedoch nicht. Angenommen wurde stattdessen ein Änderungsantrag der SPD – bei Gegenstimmen der FDP.

Demnach sollen Vertreter des Vereins noch vor der Sommerpause in den Sozialausschuss eingeladen werden, um die Arbeit und Ziele des Vereins zu präsentieren. Die Möglichkeit eines Denkmals könne in diesem Zusammenhang erörtert werden, so die Sozialdemokraten. Auch andere Vereine und Institutionen, die sich mit der Thematik befassen, können eingebunden werden.

Heilig-Geist-Hospital: Der alte Trakt des Krankenhauses steht bekanntlich und wie berichtet seit 2008 leer und sollte einer Wohnbebauung weichen. Getan hat sich bisher nichts, weil die Stiftung Heilig-Geist-Hospital als Eigentümer und Bistum Mainz sich nicht mit dem Denkmalschutz einigen konnte. Weil sich bislang auch keine Perspektive auftat, wollte die SPD Tempo machen. Sie forderte – kurz zusammengefasst – den Magistrat auf, Verhandlungen mit der Stiftung und dem Bistum aufzunehmen und ein wirtschaftlich vertretbares Übernahmeangebot zu unterbreiten. Außerdem sollten „geeignete Maßnahmen“ getroffen werden, um schnell bauen zu können. Die BfB war in eine ähnliche Richtung unterwegs, allerdings sollten nicht gleich Tatsachen geschaffen werden.

Die Wählergemeinschaft wollte den Magistrat beauftragen, den aktuellen Status in Erfahrung zu bringen und darüber sowie über die bestehenden Hindernisse und mögliche Lösungen im Bauausschuss zu berichten. Für diesen Antrag gab es ebenso eine Mehrheit (bei Enthaltung von AfD und Horst Knop, SPD) wie für einen Änderungsantrag der CDU, den SPD-Vorstoß in den Bauausschuss zu verweisen. Dagegen stimmten GLB und FDP, Thomas Götz (GLB) und Horst Knop enthielten sich. Die Grünen äußerten – wie berichtet – Sympathie für den Vorschlag der SPD, hielten jedoch die Abgabe eines Kaufangebots für verfrüht.

Immobilienkataster: Der Magistrat muss zur Haushaltsberatung 2021 das aktuelle Immobilienkataster der Stadt vorlegen. Zudem soll aufgelistet werden, für welche Aufgaben die Gebäude jeweils zur Verfügung stehen, welche Kosten diese verursachen und wie hoch die Einnahmen sind, die durch Vermietung generiert werden. Darüber hinaus muss eine Einschätzung abgegeben werden, welche Immobilien man verkaufen könnte. Der Antrag der BfB wurde einstimmig angenommen.

Einzelhandel: Gemeinsam mit den Einzelhändlern und Gewerbetreibenden soll der Magistrat ein Konzept für ein Online-Schaufenster erarbeiten. Vorstellbar für die Grünen, die den Antrag erfolgreich eingebracht haben, ist dabei unter anderem ein Online-Shop, in den alle Anbieter ihre Waren einstellen können. Die Käufer bräuchten dann nur ein Kundenkonto für Bestellung und Bezahlung. Bei Gegenstimmen von FDP und AfD und Enthaltung der BfB mit Ausnahme von Barbara Ottofrickenstein-Ripper wurde der Vorschlag auf den Weg gebracht.

Entscheiden über das Konzept samt Kosten muss die neue Stadtverordnetenversammlung. Losgelöst davon hat das Stadtmarketing eine neue Homepage (www.bensheimerleben.de) präsentiert, die ebenfalls viele Angebote aus dem Bereich des Einzelhandels, des Tourismus und des Gewerbes zusammenfasst.

Fahrradweg: Zwischen dem Parkhaus Süd und dem Rinnentor sollen künftig ein Rad- und zwei Fußwege rechtssicher angelegt werden. Hintergrund ist, dass der jahrelang ausgewiesene Radweg „verschwinden“ musste, weil er rechtlich nicht durch die Fußgängerzone führen durfte (wir haben berichtet). Die CDU will das nun per Antrag korrigieren, außerdem soll im weiteren Verlauf der Abschnitt zwischen Rinnentor und Parktheater einbezogen werden.

Der Magistrat muss nun prüfen, wie das Vorhaben umgesetzt werden kann. Das Ergebnis soll in der ersten Sitzung des Bauausschusses nach der Kommunalwahl vorgestellt werden. Bei Gegenstimmen von SPD und AfD wurde der Antrag abgesegnet. Keine Mehrheit gab es für einen Änderungswunsch der BfB, der darauf abzielte, auch die finanziellen Auswirkungen zu untersuchen. Dafür votierten nur noch GLB, AfD und FWG.