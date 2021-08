Holzzaun beschädigt

Bensheim. Zwischen Donnerstag und Freitag kam es in der Nahestraße in Bensheim zu einem Verkehrsunfall. Das teilte die Polizei am Wochenende mit.

Ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug beschädigte hierbei einen Holzzaun und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, heißt es in einer Pressemitteilung.

Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Aufgrund der Unfallspuren sei zu vermuten, dass ein Lastwagen den Schaden beim Rangieren verursacht haben könnte. Ersten Hinweise zu Folge könnte der Verkehrsunfall zwischen 5 und 6 Uhr am Freitag verursacht worden sein.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/84680 zu melden. pol

