Wilmshausen. Am Samstag (4.) veranstaltet der Kultur- und Verschönerungsverein Wilmshausen seinen Herbst-Hof-Flohmarkt. Von 11 bis 17 Uhr bieten mehr als 30 Teilnehmer entlang der Nibelungenstraße, Am Flechtenberg, Zum Katzenrech und auf dem Dorfplatz ihre „Schätze“ an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An der Grillhütte werden die Gäste mit Essen und Trinken zum Mitnehmen versorgt, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins abschließend. red