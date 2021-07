Hof-Flohmarkt in Wilmshausen

Wilmshausen. Am Samstag, 4. September, veranstaltet der Kultur- und Verschönerungsverein Wilmshausen einen Herbst-Hof-Flohmarkt (vorausgesetzt es finden sich genügend Teilnehmer) entlang der Nibelungenstraße, der Parallelstraßen und im Altdorf. Anlieger können ihren Hof nutzen oder zur Verfügung stellen. Es stehen auch Plätze auf dem Dorfplatz und dem Bolzplatz zur Verfügung.

„Wir hoffen, dass auf dem Dorfplatz eine Bewirtung stattfinden darf, ansonsten bieten wir Essen und Trinken to go. Wir haben diese Art Veranstaltung gewählt, damit sich nicht alles auf einen Platz konzentriert und die Verantwortung für einzuhaltende Bestimmungen auf die einzelnen Teilnehmer verteilt wird“, schreibt der Verschönerungsverein in der Ankündigung des Flohmarkts.

Verbindliche Anmeldungen bis 31. Juli unter: Tel. 06251/67497 an Anja Germann, E-Mail: anja.germann67@gmail.com und Tel. 06251/2550 an Petra Hinlang, E-Mail: Petrahinlang@t-online.de red