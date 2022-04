Hochwasserschutz im Meerbachtal

Bensheim. Wie die Wohnsiedlungen vor Hochwasser geschützt werden können, wurde für verschiedene Bereiche des Stadtgebietes von Bensheim untersucht. Der Fokus richtet sich dabei insbesondere auf die Täler, in denen Lauter, Meerbach und Mühlbach fließen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei einem Ortstermin am Dienstag (5.) informieren sich die Stadtverordneten der CDU-Fraktion über die Optionen, die für Maßnahmen zum Schutz der Einwohner und Bauwerke bestehen. Sie kommen um 19 Uhr im Oberdorf von Gronau zusammen, Treffpunkt ist in der Märkerwaldstraße vor der Hausnummer 167.

„Im Meerbachtal wurden immer wieder Straßenzüge überflutet, auch andere Ortsteile waren in der Vergangenheit betroffen. Starke Regenfälle, die zum Anschwellen der Bäche führen, sind weiterhin eine ernstzunehmende Gefahr“, sagt Fraktionsvorsitzender Tobias Heinz. „Konkret stellt sich in Gronau die Frage, ob ein Rückhaltebecken die Siedlung vor Überschwemmungen schützen könnte.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eine Analyse zu möglichem Hochwasser wurde für das Einzugsgebiet des Baches in Gronau und Zell erstellt. Nächster Schritt könnte sein, eine Untersuchung für eine genaue Gefahrenkarte zu beauftragen.

Die CDU hatten im Oktober mit ihren Koalitionspartnern SPD und FDP einen Beschluss zum möglichen Hochwasserrückhalt initiiert. Beauftragt wurde der Magistrat, die Rahmenbedingungen für ein solches Projekt am Meerbach zu prüfen. Die Auswirkungen für das gesamte Tal sowie Siedlungsflächen in Bensheim sollten untersucht werden. Zur Teilnahme an dem Termin laden die Christdemokraten interessierte Bürger ein. red