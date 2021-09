Hochwasserschutz ein zentrales Thema

Auerbach/Hochstädten. Überflutungen gehören zur Historie von Auerbach und sind vielen Bewohnern noch c in Erinnerung. Die aktuellen Bilder der Hochwasserkatastrophe an der Ahr, Erft und Prün haben auch die Bevölkerung an der Bergstraße aufgerüttelt.

So war der Bürger-Dialog der SPD Auerbach/Hochstädten zum Thema Hochwasserschutz sehr gut besucht. Mit dem Geschäftsführer des Gewässerverbandes Bergstraße Ulrich Androsch konnte der SPD-Vorsitzende Jürgen Kaltwasser einen gefragten Fachmann an diesem Abend begrüßen. Könnte in Auerbach und Bensheim von einer ähnlichen Katastrophe wie im Ahrtal heimgesucht werden?, wurde vom Publikum gefragt.

In einem umfassenden Bericht erklärte Androsch die Maßnahmen an den Flüssen und Bächen, die vom Gewässerverband Bergstraße unterhalten werden. Die Eindeichung, Stauwerke oder Rückhaltebecken sind für die statistischen Hochwasserereignisse bemessen. Das will Androsch nicht als Entwarnung verstanden wissen, denn auch er kennt die besonderen Entwicklungen bei Starkregen. Der Fachmann verwies auf die lange Planungszeit zur Umsetzung der Europäischen Hochwasserrichtlinie an der Weschnitz bei Lorsch. Ferner ist der Platz für zusätzliche Rückhalteeinrichtungen an der Lauter oder Mühlbach nicht vorhanden. An Hochwasserkarten fehlt es auch nicht, sagte Androsch und verwies auf die Hinweise der Behörden bei der Bebauung in den Überflutungsbereichen.

In der weiteren Diskussion wurde auch auf die Versiegelung der Grundstücke hingewiesen mit der Folge, dass das Oberflächenwasser bei einem Starkregen nicht mehr versickern kann. In den letzten Jahren wurden auch in Auerbach zahlreiche Tiefgeschosse und Tiefgaragen errichtet, die bei einem Unwetter ein Schadenspotenzial darstellen. Neben dem Einbau von Rückschlagklappen bei der Kanalanbindung oder wasserdichtes Abdichten von Kelleröffnungen ist auch die Aufklärung über die Verhaltensregeln im Gefahrenfall wichtig. Die Fachleute rechnen damit, dass derartige Unwetterkatastrophen künftig noch öfter vorkommen und nicht zu verhindern sind.

Warnsysteme verbessern

Im zweiten Teil der Veranstaltung berichtet Ralph Stühling über die Warnung der Bevölkerung bei einem Schadensfall. Als langjähriger Kreisbrandinspektor und Vorsitzender des Fachausschuss Katastrophenschutz der Deutschen Feuerwehren hatte er die Entwicklung fachlich begleitet.

Nach der Wiedervereinigung wurde vom Bund der Bereich Katastrophenschutz praktisch aufgelöst. Zahlreiche Sirenen wurden abgebaut und die Warnung der Bevölkerung den Kommunen übertragen. Erst mit den Hochwasserkatastrophen an der Elbe trat eine Kehrtwende ein und nicht nur die verbliebenen Sirenen wurden erhalten, sondern auch neue digitale Warnsysteme entwickelt. Mit Kat Warn, Hessenwarn oder „Nina“ könne über das Mobiltelefon gewarnt werden.

Allerdings müssen für die Weckfunktion Sirenen zur Verfügung stehen, so der Katastrophenschutzexperte Stühling, um die Warn-Apps in der Nacht zu lesen oder Rundfunkmeldungen zu hören. Moderne Hochleistungssirenen, die auch Lautsprecherdurchsagen ermöglichen, sind flächendeckend erforderlich. Hinzu komme, die Bedeutung der Sirenensignale der Bevölkerung wieder in Erinnerung zu rufen, so Bürgermeisterin Christine Klein. Abschließend konnte festgestellt werden, dass ein großes Interesse am Hochwasserschutz gegeben ist und somit das Thema die Bensheimer Kommunalpolitik weiterhin beschäftigen werde. red