Hochstädter Senioren sind wieder am Start

Hochstädten. Der Corona-bedingte Winterschlaf bei den Senioren und der Gruppe Frischer Wind in Hochstädten ist wieder vorbei. Alle Seniorennachmittage und Spielnachmittage waren ausgefallen. Obwohl sich die Inzidenz-Situation in den vergangenen Monaten kaum geändert hat, wagt man nun doch einen erneuten Einstieg in das Vereinsleben.

Ein Programm für 2022 wurde erstellt. Die Zusammenkünfte finden im Hochstädter Haus unter der neuen Führung von Hugo Wilch statt, der auch die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen und kleinen Imbissen übernimmt. Die Treffen finden jetzt nicht mehr dienstags, sondern immer mittwochs statt.

Auf dem Programm ganz oben steht das 35-jährige Bestehen des Seniorentreffs und des Frischen Winds, das 2021 wegen Corona ins Wasser fiel. „Wir werden dieses Fest nachholen und gebührend feiern. Alle bisherigen Vorbereitungen werden wieder aktiviert. Leider kann unser letztes noch verbliebenes Gründungsmitglied Erna Keim diese Feier nicht mehr miterleben, denn sie verstarb kurz nach Weihnachten im hohen Alter von 93 Jahren“, schreibt die Initiative.

Für alle Veranstaltungen, Zusammenkünfte und Busfahrten gelten die 3 G-Regeln und Maskenpflicht. Die Impf- und Genesenen-Nachweise sind immer mitzuführen, heißt es abschließend. jä