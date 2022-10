Absagen war keine Option. Die Hochstädter sind es gewohnt, mit schwierigen Situationen umzugehen und schnell zu reagieren. So brachte der Dauerregen am Sonntag die Veranstalter am zweiten Tag des Hochstädter Herbstvergnügens nicht aus der Fassung – wenn auch die Resonanz unter den unfreundlichen Wetterbedingungen litt. Spontan entschied man sich, den Kunsthandwerkermarkt vom Freien ins

...