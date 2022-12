Hinweise auf Verkehrslärm

Bensheim. Das Land Hessen ist verpflichtet, alle fünf Jahre Lärmkartierungen durchzuführen. Aus diesem Grund weist die Stadt Bensheim darauf hin, dass ab sofort Vorschläge für einen Lärmaktionsplan des Regierungspräsidiums Darmstadt eingereicht werden können. Die Lärmkartierung ist online veröffentlicht auf dem Beteiligungsportal des Landes Hessen. Jeder kann dort Eingaben machen und Hinweise zu Verkehrslärm geben. Die Frist dazu läuft bis zum 22. Januar 2023.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die vorhandenen Lärmkarten sind auf der Internetseite des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie unter www.hlnug.de oder http://laerm.hessen.de abrufbar.

Die Eingabe kann online auf dem Beteiligungsportal des Landes Hessen unter https://beteiligungsportal.hessen.de/portal/hauptportal/startseite erfolgen.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Umwelt Bergsträßer Bürger können melden, wo es zu laut ist Mehr erfahren

Ferner können Anregungen und Vorschläge per Mail an umwelt@bensheim.de beziehungsweise direkt an das Regierungspräsidium Darmstadt unter dem Stichwort „Lärmaktionsplanung“ bis zum 22. Januar 2023 eingereicht werden: Regierungspräsidium Darmstadt, III 33.3, Lärmaktionsplanung. 64278 Darmstadt. E-Mail: beteiligung-lap@rpda.hessen.de ps