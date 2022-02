Hinter den Kulissen der Bensheimer Stadtbücherei

Bensheim. Im Rahmen von „Bibcube“ – der Veranstaltungsreihe rund um Gaming, MINT und neue, digitale Technik – lädt die Stadtbibliothek interessierte Kinder und junge Teenager im Alter von acht bis zwölf Jahren zu einem Blick hinter die Kulissen ein.

In die Bibliothek gehen, Regale durchstöbern und mit einem neuen Buch, Film oder Videospiel in der Hand nach Hause gehen – das dürfte die typische Bibliothekserfahrung sein. Aber wie genau kommen die Medien in die Bibliothek? Kann alles ohne Probleme gekauft werden? Was gibt es zu beachten? Wird das Buch nach der Bestellung direkt ins Regal gestellt?

Das Team der Stadtbibliothek bietet die Möglichkeit, am 1. und 28. März von 16 bis 17.45 Uhr den gesamten Ablauf der Medienerwerbung zu erleben. Dabei entscheiden die Kinder und Jugendlichen, welche neuen Medien in den Bestand aufgenommen werden. Für die erfolgreiche Teilnahme an beiden Tagen erhalten die TeilnehmerInnen eine Urkunde.

Die Anmeldung erfolgt vorab per E-Mail an bibliotheksservice@bensheim.de. Weitere aktuelle Infos zu „Bibcube“ auf der Portalseite der Stadtbibliothek: https://webopac.winbiap.de/bensheim/index.aspx. ps