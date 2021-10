Himmlische Nacht der Tenöre im Januar in Bensheim

Bensheim. Die „Himmlische Nacht der Tenöre“ wird auch im Bensheimer Parktheater zu sehen und zu hören sein. Termin ist am 30. Januar. Beginn des Konzertes ist um 18 Uhr. Drei Opernsänger bieten live begleitet von einem Streichensemble nach Veranstalterangaben ein Klassik-Highlight der besonderen Art.

Die musikalische Reise in das Mutterland großer Opernkomponisten, nach Bella Italia, dauert zwei Stunden. In dieser Zeit servieren Georgios Filadelfefs, Boris Taskov und Georgi Dinev – ein Grieche und zwei Bulgaren – sowie ein vierköpfiges Kammerorchester eine Hommage an bedeutende musikalische Meisterwerke. Die drei Tenöre interpretieren Werke der Komponisten Giuseppe Verdi, Ruggero Leoncavallo, Ernesto De Curtis und Puccini. Neli Hazan (Violoncello), Evgenia Palazova (Violine), Milena Ivanova (Violine) und Valentina Vassileva-Filadelfefs (Piano) sitzen im Halbkreis hinter den Sängern, so dass man ihnen beim Spielen zusehen kann.

Der Vorverkauf für das Konzert am 30. Januar hat begonnen. Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem im Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816. red/Bild: Veranstalter