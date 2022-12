„Die himmlische Nacht der Tenöre“ macht am 5. Januar, 20 Uhr, im Parktheater Station. Drei Opernsänger bieten live begleitet von einem Streichensemble ein Klassik-Highlight der besonderen Art, heißt es in einer Pressemitteilung. Unter dem Motto „Passione per la musica“ führt die zweistündige musikalische Reise in das Mutterland großer Opernkomponisten, nach Bella Italia. In dieser Zeit

...