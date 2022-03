Hilfsgüter für die Ukraine

Bensheim. Das Netzwerk evangelischer Freikirchen „Christen an der Bergstraße“ schickt spontan einen Hilfstransport in die Ukraine. Ziel ist das reformierte Gymnasium in Tiszabecs (Westukraine), zu dem seit langer Zeit Kontakt besteht.

In der Westukraine, nahe der ungarischen Grenze, sammeln sich derzeit viele Flüchtlinge, die das Land noch nicht verlassen wollen. Die mit der Schule verbundene Reformierte Kirchengemeinde vor Ort bekocht viele dieser Flüchtlinge, weshalb das Netzwerk zehn Tonnen Mehl und fünf Tonnen Zucker in die Region schickt.

Trockenmilch und Konserven

Die Ladekapazität des Transporters lässt es zu, dass weitere Hilfsmittel an der Packstation in Bensheim abgegeben und mitgenommen werden können. Benötigt werden: Trockenmilch, Tütensuppen, Windeln und Konservendosen. Das Netzwerk bittet darum, dass nur diese angefragten Artikel abgegeben werden.

Wer helfen möchte, kann die Artikel am Donnerstag (10.) im Innenhof der Freien Evangelischen Gemeinschaft in Bensheim, Lilienthalstraße 3, zwischen 10.30 und 15.30 Uhr, vorbeibringen. red