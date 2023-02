Bensheim. Die Referentin Simone Matiasovski erläutert in einem Kurs der Kreisvolkshochschule über Hilfen für die Wechseljahre den homöopathischen Behandlungsansatz bei Wechseljahrbeschwerden, macht praktische Vorschläge und zeigt, wie die Homöopathie Frauen sanft und natürlich durch diese Lebensphase begleiten kann, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Workshop findet statt am Dienstag, 14. März, von 15 bis 17 Uhr, im Seminarraum der Volkshochschule, Am Wambolter Hof 2 in Bensheim.

Infos und Anmeldungen zu diesem Kurs in Bensheim gibt es bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße unter www.kvhs-bergstrasse.de oder Telefonnummer 06251/172960. red