Hilfe für Mensch und Tier

Bensheim. Nach einer längeren Coronabedingten Pause konnte jetzt die Jahreshauptversammlung des Sozialen Tiernetzes Bensheim als Präsenzveranstaltung stattfinden. Vorstand und Mitglieder ließen das Jahr 2020 Revue passieren.

Aufgrund der Regelungen im Rahmen der Corona-Pandemie wurden im vergangenen Jahr weniger Behandlungen von Tieren wohnungsloser Menschen durchgeführt als üblicherweise. Dennoch zählte der Vorstand des Tiernetzes 38 Patienten an zehn Behandlungstagen.

Das Team des Sozialen Tiernetzes steht jeden ersten Samstag im Monat in der Diakonie Bensheim für die tierischen Freunde bereit. Auch Futterspenden werden hier verteilt. Die Vorsitzenden Andrea Klein und Sabine Lenhart, die Tierärztinnen Birgit Seiberth und Dagmar Kary sowie alle Helfer danken in diesem Zusammenhang der Diakonie Bensheim, die dem Verein den Behandlungsraum zur Verfügung stellt.

Gerade während Zeit der Einschränkungen durch die Coronaauflagen haben die Diakonie und das Team des Sozialen Tiernetzes große Flexibilität bewiesen. Behandelt wurde dann nicht im Gebäude, sondern im Hof der Diakonie – eine Einbahnstraßenregelung und entsprechende Hygienemaßnahmen machten eine Fortführung der Behandlungen möglich. Dies war für die Zielgruppe eine wichtige Kontinuität in sonst schwierigen Zeiten.

Neben den Tieren von wohnungslosen Menschen können auch Personen in Wiedereingliederung und Hartz-4-Empfänger mit Wohnsitz in Bensheim in der Sprechstunde ihre Tiere behandeln lassen. In Ausnahmefällen und nach vorheriger Prüfung tritt das Tiernetz für größere Eingriffe in Vorleistung und die Tierbesitzer zahlen die Kosten in kleinen Raten zurück.

Finanziert werden die tierärztlichen Behandlungen durch Mitgliederbeiträge des Vereins und vor allem durch Spenden. Leider kann das Tiernetz seit Beginn der Corona-Pandemie seine Aktivitäten zur Einnahme von Geldern (Kuchenverkauf vor dem Kaufhaus Ganz, Adventsmärkte) nicht durchführen. Deshalb sind Spenden aktuell umso wichtiger. Jede Spende hilft direkt den Tieren und auch ihren Besitzern.

Spendenkonto: Sparkasse Bensheim IBAN: DE97 5095 0068 0002 1275 46 BIC: HELADEF1BEN