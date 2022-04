Hilfe bei Trennung und Scheidung

Bensheim. Seit April gibt es wieder Beratungstermine zum Thema Trennung und Scheidung in der Beratungsstelle von Pro Familia in Bensheim, ohne dass ein tagesaktueller Test vorgelegt werden muss. Die Beratung erfolgt nach telefonischer Terminvereinbarung in der Beratungsstelle Bensheim oder per Telefon oder Video.

Trennung und Scheidung ziehen gravierende Schritte nach sich und sind ein bedeutender Einschnitt im Leben der betroffenen Menschen, heißt es in der Pressemitteilung von Pro Familia. Es besteht eine große Verunsicherung, wie es weitergehen soll. Manche würden im Gegensatz zum Partner lieber an der Beziehung festhalten und es weiterhin zusammen eventuell auch mithilfe von Paarberatung versuchen. Verletzungen und Kränkungen bestimmen oft den Alltag der Paare und Enttäuschungen über die „gescheiterte Beziehung“ stehen im Vordergrund.

Das Gefühlschaos sortieren

Die Beratung soll helfen, das Gefühlschaos zu sortieren, Entscheidungen zu finden und erste Schritte aufzeigen, was wichtig und zu beachten ist. Die Gespräche dienen der ersten Orientierung, wenn eine Trennung angedacht oder bereits vollzogen ist.

Wie soll die Wohnsituation geregelt werden, wie der Umgang mit den Kindern und wie schaffen wir das überhaupt finanziell, sind Fragen, die im Mittelpunkt stehen. Eltern beschäftigt auch die Frage, wie sie es den Kindern erzählen und welches ein günstiger Zeitpunkt dafür sein kann.

In der Beratung können auch Ängste angesprochen werden, es alleine nicht zu schaffen oder über die Trauer einer beendeten Liebesbeziehung und die veränderte Familiensituation. Gerade die Vorstellung, dass ein Elternteil die Kinder nicht mehr täglich sieht, ist unvorstellbar für Eltern und nach einer Trennung wird dieser Teil des Alltags oft schmerzlich vermisst. Für erste Rechtsinformationen gibt es auch die Möglichkeit, eine telefonische Beratung bei einer Anwältin für Familienrecht zu vereinbaren.

Interessierte können sich über die Homepage der Pro Familia Bensheim informieren und telefonisch einen Termin unter der Rufnummer 06251/82675-30 vereinbaren. Es ist möglich, persönlich zur Beratung zu kommen oder sich digital beraten zu lassen, heißt es abschließend. red

