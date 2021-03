Bensheim. Landrat Christian Engelhardt kommt am Samstag (13.), um 10 Uhr, zum CDU-Infostand. Die Christdemokraten stehen am Bürgerwehrbrunnen in der Innenstadt. Zudem haben sie vormittags einen weiteren Wahlkampfstand vor dem Lebensmittelmarkt in der Wilhelmstraße in Auerbach.

Ihre Ziele sowohl für die Stadt Bensheim als auch den Kreis Bergstraße stellen die K Kandidaten der CDU vor. Verschiedene Informationen liegen zur Mitnahme aus. Die aktuellen Kontaktbeschränkungen und Abstandsregelungen werden beachtet, so die CDU. red