Bensheim. An zwei Infoständen stellt die CDU am heutigen Samstagvormittag (6.) ihre Ziele für die nächsten Jahre vor. Eine Woche vor dem Wahltermin stehen die Kandidaten von 10 bis 13 Uhr am Bürgerwehrbrunnen in der Innenstadt und vor dem Lebensmittelmarkt in der Fabrikstraße.

Verschiedene Informationen werden die Christdemokraten zur Mitnahme auslegen. Eine Verteilung erfolgt nicht, um die aktuellen Kontaktbeschränkungen und Abstandsregelungen zu beachten. Zudem ist das Programm der CDU auf der Internetseite www.cdu-bensheim.de abrufbar. red