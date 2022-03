Heute wird wieder Müll rund um und im Winkelbach gesammelt

Bensheim. Bevor in der Tierwelt die Paarungs-, Brut- und Setzzeit beginnt, wird das Feuchtbiotop nahe der Hacienda sowie der Winkelbach am Weiherhausstadion vom Zivilisationsmüll entrümpelt.

Die Aktion findet am heutigen Samstag (5.) ab 13 Uhr statt. Treffpunkt für alle Helfer ist die Winkelbach-Brücke an der Saarstraße, gegenüber der Tennisanlage. Werkzeuge und Materialien werden vor Ort bereitgestellt, robustes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung wird wärmstens empfohlen. Die ganze Aktion dauert zwei Stunden und verteilt sich – je nach Anzahl der Mithelfer – auf mehrere Bereiche und Gewässerabschnitte. Jeder Mithelfer und jede Mithelferin, egal welchen Alters, Geschlechts, Konfession und Nationalität, sind dazu eingeladen. „Gerne würden wir die Aktion vergrößern, durch privat gebildete Gruppen, die sich eines Gewässers- oder eines Gewässerabschnittes annehmen. Dies kann auch in Form einer Bachpatenschaft erfolgen“, heißt es seitens des Gewässerverbands Bergstraße. Interessierte erhalten Unterstützung durch den Gewässerverband. red

