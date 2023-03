Heute wieder ein Freiraum-Impuls

Bensheim. Heute (8.) lädt die katholische Kirche Bensheim-Zwingenberg zu einem zweiten Freiraum-Impuls um 20 Uhr in Sankt Laurentius ein. Unter dem Thema „Was ist uns heilig?“ gehen die Teilnehmer den Fragen nach: Was tasten wir nicht an? Was ist uns das Leben wert?

Mit Blick auf das diesjährige Hungertuch des Künstlers Emeka Udemba gilt es nach Antworten zu suchen mit Blick auf Welt, Kirche und das eigene Leben. Und der leere Kirchenraum frage dazu ja auch vieles an. Eine Einladung geht an alle Interessierten für einen Abend mit Impulsen und der Möglichkeit zum Austausch. red