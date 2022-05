Heute Vortrag über Friedensethik in Bensheim

Bensheim. Heute (3.) um 20 Uhr lädt die Michaelsgemeinde zu einem Vortrag zur Debatte um die Friedensethik in der evangelischen Kirche ein ins Gemeindehaus Darmstädter Straße 25 ein. Professor Johannes Fischer referiert über die Diskussionen und Stellungnahmen der evangelischen Kirchen in Deutschland. Der Krieg in der Ukraine hat viele der politischen Vorstellungen, die das Handeln der Verantwortlichen über viele Jahre geleitet haben, über den Haufen geworfen. Das gilt auch für die Friedensethik der evangelischen Kirche.

Welche Grundsätze hat die Kirche dabei in den letzten Jahren entwickelt? Wie geht sie mit der neuen Situation um? Fischer war Professor für theologische Ethik in Basel und Zürich. Er hat die friedensethische Diskussion der Kirche über viele Jahre begleitet und auch mitgestaltet.

Als Kenner der theologischen Auseinandersetzungen kann er interessante Einblicke vermitteln und Perspektiven aufzeigen. red

