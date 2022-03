Heute Vortrag in Bensheim über naturnahe Gartengestaltung

Bensheim. Insektensterben und naturnahe Gärten sind in aller Munde – aber wie kann man selbst effektiv und nachhaltig handeln? Ständig liest man über gute Bienenmischungen und Tipps, wie man dem Insektensterben entgegenwirken kann. Optimales, gerade für den heimischen Gebrauch, sei leider selten darunter, heißt es in einer Pressemitteilung des Naturschutzbundes (Nabu) Meerbachtal. Zu diesem Thema bietet Vorsitzender Jürgen Schneider am heutigen Freitag (11.) um 19 Uhr im Naturschutzzentrum einen kostenlosen Vortrag an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es fängt doch schon bei jedem selbst an“, konstatiert Schneider, „auf der Blumenwiese dürfen die Insekten fliegen, aber wehe, sie kommen an den Kaffeetisch, dann werden sie gnadenlos verfolgt.“

Auch die beiden „Insektenhotels“, die die Stadt Bensheim in Zusammenarbeit mit dem Geopark aufgestellt hat, würden zwar sehr gut aussehen, so Schneider, seien aber nach Aussage von Experten nicht ideal. Sie hätten jedoch mit ein wenig Mehraufwand optimal gestaltet werden können.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dafür gebe es Spezialisten, die man zu Rate ziehen könne. Schneider selbst sieht sich als einer dieser Spezialisten. Seine jahrzehntelange Erfahrung in Pflege von Grundstücken möchte er gerne weitergeben. „Auf unseren über 170 Grundstücken vom Nabu Meerbachtal, die ich nun schon 36 Jahre betreue und vor allem das Pflegemanagement organisiere, findet man nicht nur 15 Orchideenarten oder andere in Hessen ausgestorbene Pflanzen, sondern auch bundesweit vom Aussterben bedrohte Insektenarten“, so Schneider weiter.

In dem Vortrag werden anhand von Beispielen und Bildern einfache Zusammenhänge der Natur vorgestellt, welche die Grundvoraussetzung für eine gelungene Biotopgestaltung in einem Garten sind.

Was muss alles im Gärtchen zu finden sein, um für die Insekten gute Voraussetzungen zu schaffen? Welche Ansprüche hat ein Schmetterling, wo leben seine Raupen oder wo sind die Eier abgelegt? Diese und andere Fragen werden beantwortet.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Wenn man eine Wiese zum falschen Zeitpunkt mäht oder nicht einen Teil der Vegetation bis in den nächsten Juli stehen lässt, besteht die Gefahr, eine komplette Population zu vernichten“.

Jürgen Schneider verspricht den Besuchern praktische Tipps, schöne Bilder und einen interessanten Vortrag. red