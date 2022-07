Heute startet das Filmfest

Auerbach. Heute Abend wird im Auerbacher Kronepark das zweite Europa-Filmfest eröffnet. Zum Auftakt wird der hessische Filmpreisträger „Le Prince“ gezeigt: Schauspieler Passi Balende spielt in dem Liebesdrama von Lisa Bierwirth vor der Kulisse des Frankfurter Bahnhofsviertels einen Gestrandeten, der sich in eine wesentlich ältere Kulturmanagerin – gespielt von der vielfachen Romy-Preisträgerin Ursula Strauss – verliebt.

Vor seiner Schauspielkarriere war Balende ein in Frankreich gefeierter Hip-Hopper mit sechsstelligen Verkaufszahlen. Die Veranstalter freuen sich, Passi Balende in Auerbach ab 20.30 Uhr persönlich zum Filmgespräch begrüßen zu dürfen. Frank Krause, künstlerischer Leiter des Europa-Filmfests, hat bereits im Vorfeld mit Balende gesprochen:

Herr Balende, am Freitag kommen Sie als Hauptdarsteller des Hessischen Filmpreisträgers „Le Prince“ aus Paris zum Europa-Filmfest nach Bensheim. Warum?

Passi Balende: Ich habe den Eindruck, dass Europa immer wichtiger wird vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse. Deshalb finde ich die Idee des Europa-Filmfests gut, Filme aus den Herkunftsländern der Partnerschaftsvereine Bensheims zu zeigen. Denn ich glaube, dass gerade auf kommunaler Ebene viel für die Verständigung zwischen den Europäern getan werden kann.

Sie sind in Brazzaville, Kongo, geboren und kamen dann mit sieben Jahren mit ihrer Familie nach Frankreich.

Balende: Ja, das stimmt. Wir lebten damals in Sarcelles, einer Trabantenstadt in der nördlichen Peripherie von Paris. Aber ich habe das nicht in schlechter Erinnerung, denn es war unheimlich multikulturell da. Ich habe dort die Anfänge der Hip-Hop-Bewegung miterlebt, Breakdance und Smurf gemacht, Graffiti und unheimlich viel Sport. Es war unheimlich inspirierend für einen jungen Burschen wie mich.

Sie wurden dann ein berühmter Hip-Hopper in Frankreich.

Balende: Wir haben mit als erste zunächst viel Rap gemacht in den 80ern, dann kam nach und nach der Erfolg, ein eigenes Label und sechsstellige Verkaufszahlen. Heute produziere ich immer noch.

Warum sind Sie dann zur Schauspielerei gewechselt? Im hessischen Filmpreisträger „Le Prince“, der am Freitag als Eröffnungsfilm beim Europa-Filmfest gezeigt wird, spielen sie neben der vielfachen Romy-Preisträgerin Ursula Strauss – hierzulande bekannt als Tatort-Kommissarin – die Hauptrolle.

Balende: Ich habe in Frankreich nebenbei auch schon Filme gemacht, vor allem Musikvideos und zwei Dokumentarfilme. Vor allem hat mich das Drehbuch von „Le Prince“ fasziniert und die Zusammenarbeit mit Regisseurin Lisa Bierwirth und Ursula Strauss. Außerdem liebe ich Film!

Wie war die Zusammenarbeit mit Ursula Strauss?

Balende: (lächelt) Das werden Sie am Freitag im Film sehen!

Waren Sie schon einmal an der Bergstraße?

Balende: Nein, aber Frankfurt, die Dreharbeiten im Bahnhofsviertel, haben mir unheimlich gut gefallen. Deshalb freue ich mich auf Bensheim! red/Bild: Port au Prince Pictures