Heute Sitzung der Freien Wähler in Bensheim

Bensheim. Die Freie Wählergemeinschaft Bensheim (FWG) trifft sich heute (19.) um 20 Uhr zu ihrer wöchentlichen Videokonferenz.

Zu Beginn des Abends steht die Vorbereitung auf die Sitzungen der Ortsbeiräte Mitte und West im Vordergrund. In Mitte steht der Durchführungsvertrag und der vorhabenbezogene Bebauungsplan für den Meerbachsportplatz und in West steht die Aufstellung des Bebauungsplans für den Bereich „südlich Fachmarktzentrum“ zur Abstimmung an. Anschließend bereitet die FWG Anfragen für die nächste Stadtverordnetenversammlung vor.

Gäste sind eingeladen. Die Zugangsdaten können unter www.fwg-bensheim.de beantragt werden. red