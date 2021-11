Heute Sitzung der Freien Wähler Bensheim

Bensheim. Seit Jahren steht das alte Gebäude des Heilig-Geist-Hospitals leer. Der geplante Abriss und der Neubau von Wohnungen an dieser Stelle ist nicht in Sicht. Über die aktuelle Sachlage, die im Bauauschuss Thema war, wird Peter Leisemann, Vertreter der FWG im Bauausschuss, in der wöchentlichen Videokonferenz der Freien Wählergemeinschaft Bensheim (FWG) am heutigen Dienstag (2.) um 20 Uhr berichten.

Zudem wird sich die FWG mit der überraschenden Information der mehrheitlichen Übernahme der Firma Sanner befassen. „Wir hoffen, dass die getroffenen Zusagen für einen Umzug in den Stubenwald und der Neubau von Wohnungen auf dem jetzigen Gelände auch weiterhin Bestand haben“, so die Freien Wähler.

Daran anschließend folgen weitere Berichte aus den Sitzungen der städtischen Gremien zur Meinungsbildung der FWG für die kommende Stadtverordnetenversammlung.

Gäste sind eingeladen. Die Zugangsdaten können unter www.fwg-bensheim.de beantragt werden. red

