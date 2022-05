Heute Ortstermin der Grünen

Bensheim. In der kommenden Stadtverordnetenversammlung stehen drei Punkte auf der Tagesordnung, über die in den Ausschüssen viel diskutiert wurde, schreiben die Grünen und kündigen für heute (31.) einen Ortstermin an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Bebauungsplan für die hintere Fabrikstraße sei so gut wie beschlossen. Zunächst wurden Logistikunternehmen ausgeschlossen. Doch die neue Änderung ergebe die Ansiedlung eines Fleischgroßhandels und ein Zwischenlager für genau diesen.

„Wir Grüne möchte an dieser Stelle kein Lager und keine Logistik. Im Bauausschuss wurden jedoch absurde Argumente für die Ansiedlung dieser Firma an genau diesem Standort vorgebracht. Wir müssen die städtischen Handwerker fördern und ihnen einen Ort bieten, an dem diese ihre Materialien zwischenlagern können. Jedoch geht es hier um einen Fleischgroßhandel, der weder regional, noch ein Handwerker ist. Die CDU sowie Stadträtin Rauber-Jung, führen jedoch genau diese Argumente heran“, sagt Kira Knapp, stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tempo 30 nicht möglich

Die grundhafte Erneuerung der Rheinstraße sei ganz im Sinne der Grünen, eigentlich auch der Antrag der Koalition. „Jedoch haben wir bereits im Herbst 2021 und im März 2022 zwei Antworten der Fachbehörden erhalten, dass Tempo 30 in der Rheinstraße zurzeit nicht umsetzbar ist“, erläuterte Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier. Deshalb hat die Fraktion einen anderen Weg gewählt. „Wir sehen hier die Chance auf eine Fahrradstraße oder separate Radstreifen bis zum Berliner Ring, die wir per Antrag prüfen lassen wollen“, erklärt Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Das Bauprojekt in der Dammstraße war für die Grünen von Anfang an eine komplette Fehlplanung. Laut SPD und CDU seien die 18 Prozent Photovoltaik komplett ausreichend, da ein komplettes Energiekonzept vorliegt. „Das sehen wir jedoch anders. Die maximal mögliche Dachfläche muss für PV genutzt werden“, erklärt Thomas Götz, Vorsitzender des Bau-, Umwelt- und Planungsausschusses.

Auch dem Verzicht der Stadt auf die Infrastrukturabgabe von rund 120 000 Euro, die der Investor normal zu zahlen hätte, können die Grünen nicht zustimmen. Dieses Geld werde dringend für die städtische Kinderbetreuung benötigt. Die Koalition wolle stattdessen die Gebühren in den Kindertagesstätten ab 1. August für die Eltern erhöhen. Auch dies lehnen die Grünen ab.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Fraktion trifft sich zum Ortsbesuch heute (31.) um 19 Uhr am Ende der Fabrikstraße kurz vor der Sirona-Unterführung und macht sich von hier auf den Weg, um die drei genannten Projekte genauer zu betrachten. Interessierte sind willkommen. Um 20 Uhr beginnt dann die geschlossene Fraktionssitzung der Grünen. red