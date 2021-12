Bensheim. Die Mitglieder der Parkinson-Selbsthilfegruppe Bensheim werden darauf hingewiesen, dass am heutigen Mittwoch (15.) um 10 und 11 Uhr die letzten Gruppen- gymnastikstunden in diesem Jahr im Pfarrzentrum Sankt Georg abgehalten werden. Die beliebten Gymnastikstunden beginnen im nächsten Jahr, soweit dies möglich sein wird, wieder am Mittwoch, 13. Januar, zu den bekannten Zeiten. mz

