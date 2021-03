Bensheim. Am heutigen Mittwoch (10.), 16 Uhr, wollen die Grünen ihrer Forderung nach einem dauerhaften, streckenbezogenen Tempo 30 im Brückweg mit einer kurzen Demonstration und Kundgebung vor Ort Nachdruck verleihen.

„Gemeinsam mit den Bürgerinitiativen Tempo 30 Brückweg und Tempo 30 Friedhofstraße möchten wir auf die verkehrstechnisch prekäre Situation aufmerksam machen“, heißt es in der Ankündigung der Grünen. Es könne nicht so bleiben, dass die Lebensinteressen der Bewohner in Sachen Lärm- und Gefahrenreduktion „keinerlei Berücksichtigung finden und die Bürger hier seit Jahrzehnten dem Wunsch, wenige Sekunden zu sparen, des stetig steigenden Auto-Durchgangsverkehr untergeordnet werden“, so Gundula Kirsch-Wohlfahrth für die Anwohner des Brückwegs. Treffpunkt ist die Kreuzung des Brückwegs mit der Schillerstraße. red