Heute Kinderkino in Langwaden

Langwaden. Im Kinderkino Langwaden wird heute, Montag (12.), „Sams im Glück“ gezeigt. Beginn der Vorführung ist um 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Der deutsche Spielfilm hat eine Länge von 102 Minuten und ist ohne Altersbeschränkung freigegeben. Der Eintritt zum Kinderkino ist frei.

Immer wenn Herr Taschenbier plötzlich samsig wird, tut er das Gleiche wie das Sams. Er steht mitten in der Nacht auf und futtert den kompletten Kühlschrank leer. Teller, Bleistifte und sogar Regenschirmgriffe sind nicht mehr sicher, weil er sie anknabbert. Nach einem seiner Sams-Anfälle kommt Herr Taschenbier sogar ins Gefängnis. Doch an das, was er getan hat, erinnert er sich überhaupt nicht mehr.

Anfangs fand das Sams den neuen Papa ja ganz lustig. Jetzt ist der Spaß aber vorbei, denn alles was Herr Taschenbier anfasst, geht schief. red