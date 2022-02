Heute Infostand in der Innenstadt

Bensheim. „Lastminute“-Informationen über Möglichkeiten zum Einspruch gegen den geplanten Bau der Sporthallen am Winkelbach verspricht die BI „Rettet Bensheim“, die am heutigen Samstag (12.) mit einem Infostand an der Bachmauer am Kaufhaus Ganz vertreten ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer sich über den Sachstand zur Diskussion gegen den geplanten Bau der Sporthallen informieren möchte oder weitere Informationen zum Einspruch bei der Stadt (Frist endet am 18. Februar) benötigt, ist eingeladen am Infostand vorbei zu kommen, so die BI.

Wer keine Zeit für einen persönlichen Besuch finde, könne sich auf der Internetseite www.rettetbenseim.de mit aktuellen Information versorgen. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2