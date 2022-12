Heute Chorkonzert in Schwanheim

Bensheim. Wings of Joy, der Chor der Musikschule Bensheim veranstaltet heute Abend (7.) sein beliebtes Weihnachtskonzert der Reihe „Swinging Christmas“. Dargeboten wird wieder ein Mix an locker-swingigen, aber auch beruhigend hoffnungsvollen Stücken, mit denen man das Publikum in der Weihnachtszeit begleiten will.

Eingeladen ist in diesem Jahr auch der Chor New Voices, der ebenfalls unter der Leitung der Chorleiterin Lisa Hofstetter steht. Auch dieser Chor ist dafür bekannt, dass er mit seinen Liedern Lebensfreude vermitteln will, heißt es in der Einladung. Ein Duo aus Klarinette und Flöte der Musikschule wird in diesem Jahr den instrumentalen Teil des Konzertes übernehmen und so die Klangvielfalt der Veranstaltung bereichern. Das Konzert beginnt um 19.30 ion der Kirche in Schwanheim. Über Spenden am Ausgang freut man sich. red