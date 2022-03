Heute Auftakt der Lichtmomente

Bensheim. Am heutigen Dienstag (22.) beginnen die diesjährigen Lichtmomente in der Fastenzeit in der Stadtkirche Sankt Georg. An jedem Dienstag um 19.30 Uhr bis in die Karwoche steht ein Lied zur Passionszeit im Mittelpunkt, das textlich und musikalisch meditiert wird.

Gregor Knop singt und spielt an der Orgel und improvisiert über die Melodie und die Stimmungen der verschiedenen Liedstrophen. Den Beginn macht heute Sabine Eberle um 19.30 Uhr mit dem Lied „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“, das Mottolied der diesjährigen Fastenaktion des Hilfswerkes „Misereor“.

Der Eintritt ist unter 3 G-Bedingungen frei. red

