„Hessische Tabbas“ im Fürstenlager

Auerbach. In den kommenden Monaten müssen Besucher des Staatsparks Fürstenlager in Auerbach nicht mehr auf ein gastronomisches Angebot verzichten. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen freuen sich nach eigenem Bekunden, dass Isabell Mitsch und Sebastian von Engelmann mit „Hessische Tabbas“ den Kiosk am Herrenhaus betreiben werden. Sie eröffnen offiziell am Samstag, 29. Mai. Die Imbissküche ist temporär und zunächst bis Ende Oktober verabredet.

Die beiden Bensheimer Gastronomen wollen ihre Gäste an dem Platz, der herrliche Blicke auf das Ensemble des Dörfchens und die Herrenwiese bietet, künftig mit einem kleinem, aber feinen Angebot regionaler Speisen aus der Region bewirten. Von Engelmann drückte seine große Freude über den Standort inmitten der idyllischen Landschaft aus: „Das Fürstenlager ist ein Kleinod. Wir freuen uns sehr über den Zuschlag.“

Neben kalten und warmen Getränken werden Spezialitäten verkauft, darunter Hand-, Koch- und Spundekäs-Gerichte, besondere Eigenkreationen wie der „Spunde-Burger“ oder die „Kochkäse-Bratwurst” sowie Kuchen und Eis. Zutaten kämen vor allem von Zulieferern aus der näheren Umgebung. Weine werden teils von Winzern bezogen, deren Weinberge an das Fürstenlager angrenzen. Nach diesem Schritt wird laut der Landesbehörde auch die Wiedereröffnung der gesamten Gastronomie im Herrenhaus vorbereitet.

„Wir gehen davon aus, dass die Abwicklung des bisherigen Pachtverhältnisses einschließlich der gerichtlichen Auseinandersetzung in diesem Jahr abgeschlossen sein wird”, so Reinhard Kraus, stellvertretender Direktor der Staatlichen Schlösser und Gärten.

Es seien in dem Gebäude noch die üblichen Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten vorzunehmen. Auch die technische Infrastruktur brauche eine Revision, Wartung und gegebenenfalls Reparaturen. Dies erfolge in den Wintermonaten. Laut Schlösser und Gärten will man das Herrenhaus im Frühjahr 2022 neu eröffnen, nachdem vorher ein Auswahlverfahren für die längerfristige Verpachtung stattgefunden haben soll. red