Hessische Mundart und eine Märchenreise

Schwanheim. Am Pfingstwochenende, 27./28. Mai, führt Walter Renneisen im Dorfgemeinschaftshaus Schwanheim „Deutschland Deine Hessen“ auf. Es geht um den Hessen, seine liebliche Mundart, seinen gnadenlosen Humor und seine Ein- und Widersprüche gegen Alles und Jeden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Programm, das nicht nur Hessen begeistern dürfte. Denn wenn man auch nicht versteht, was die Hessen sagen, man ahnt, was sie meinen. Musikalisch umrahmt Walter Renneisen das Programm mit musikalischen Darbietungen auf verschiedenen Instrumenten – eine spannende Mischung.

Zwei Aufführungen

Die erste Veranstaltung beginnt am Samstagabend (27.) um 19.30 Uhr. Kulinarisch abgerundet wird der Abend mit hessischen Tapas vom Frauentreff der Schwanheimer Feuerwehr. Am Sonntagnachmittag (28.) öffnet der Vorhang um 15 Uhr. Hier lädt die Schwanheimer Feuerwehr alle Besucher zu Kaffee und Kuchen ein. Karten zu je 15 Euro gibt es telefonisch unter: 01718641414 (auch per Whatsapp), per E-Mail: D.Ahlheim@fw-schwanheim.de oder während der Öffnungszeiten im Friseur Salon Schuster.

Im historischen Zirkuswagen

Mehr zum Thema Wilmshausen Neustart für die Jugendwehr Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Lindenfels Spielplatz in Kolmbach wurde aufgeräumt Mehr erfahren

Für die kleinen Gäste hat die Feuerwehr Schwanheim ebenfalls vorgesorgt. Ein historischer Zirkuswagen lädt am Pfingstsonntag (28.) ab 14 Uhr zu einer zauberhaften Märchenstunde ein.

Dann heißt es für alle Kinder ab vier Jahren: einsteigen, hinsetzen, los geht’s! „Mit einem Zauberschlüssel, mit Wunderworten, mit klingenden Tönen und mit viel Fantasie fahren wir zusammen in die Welt der Märchen. Dort tauchen wir ein in ein Meer voller Träume, begegnen einer sprechenden Tür, einer humpelnden Fee und Dorfbewohnern, die überschäumen vor Freude“, heißt es in der Ankündigung. Natürlich steckt in jedem Märchen auch eine Aufgabe, die mutig erfüllt werden muss. Zum Glück kann das Publikum dabei helfen. Bis alle gemeinsam sagen können: „Ende gut – alles gut! Und wenn sie nicht gestorben sind, dann…“.

Die Erzählkünstlerin und Theaterpädagogin Katrin Bremer ist seit vielen Jahren in Frankfurt und an der Bergstraße mit ihrem Publikum in der Welt der Märchen unterwegs. Besonders gern begrüßt sie Klein und Groß zu ihren Erzählreisen im alten Zirkuswagen.

Die Feuerwehr Schwanheim freut sich auf viele Besucher am Dorfgemeinschaftshaus Schwanheim bei freiem Eintritt, kühlen Getränken, Kaffee und Kuchen. red