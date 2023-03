Hessens Jugend sammelt wieder

Bensheim. Jugendarbeit ist wertvoll, aber eben nicht ganz kostenlos. Daher ist die Jugendsammelwoche ein fester Bestandteil der hessischen Kinder- und Jugendarbeit. Sie findet in diesem Jahr vom 23. März bis zum 6. April statt. Junge Menschen gehen dann von Tür zu Tür, um Geld für die Jugendarbeit zu sammeln. Die Spenden tragen dazu bei, dass vielfältige Projekte für Kinder und Jugendliche verwirklicht werden können.

Bensheimer Vereine, die über eine Jugendgruppe verfügen und in den vergangenen Jahren gesammelt haben, wurden bereits angeschrieben. Alle Bensheimer Jugendgruppen, die kein Schreiben erhalten haben und an der Sammlung interessiert sind, können sich bei Andrea Schumacher vom städtischen Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine telefonisch unter 06251/8699160 in Verbindung setzen.

Die Sammlerinnen und Sammler müssen einen von der Stadt Bensheim abgestempelten Ausweis mit sich führen. Im Ausweis müssen der Name, das Geburtsdatum und der Wohnort der sammelnden Person eingetragen sein.

Die entsprechenden Sammelunterlagen werden am Montag, 20. März, von 8 bis 16 Uhr oder nach Terminvereinbarung in der Darmstädter Straße 52 (Eingang Kirchbergstraße), Zimmer 101, 1. Stock, ausgegeben. ps