Hessen-Warn löst Ringmaster-System ab

Bensheim. Die Stadt Bensheim beendet das Ringmaster-System und löst es durch „Hessen-Warn“ ab, der offiziellen „Warn- und Informations-App“ des Landes Hessen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Ringmaster-System war in Kooperation mit der Polizeistation Bensheim als Teil der Aktion „Wachsame Nachbarn“ gestartet. Aufgrund der fortschreitenden Technik ist es allerdings nicht mehr auf der Höhe der Zeit, so dass zum Jahresanfang auf ein moderneres Warnsystem umgestellt wurde.

Eigenes Modul für Bensheim

Die App „Hessen-Warn“ meldet Gefahren direkt aufs Handy. Bensheim ist mit einem eigenen Modul vertreten. © Stadt

Bislang erhielten angemeldete Nutzer Warnmeldungen per Telefon. Die App „Hessen-Warn“ bietet nun Benachrichtigungen über Gefahren direkt aufs Handy. Auf Vorschlag der Stadtverwaltung traf die Stadtverordnetenversammlung eine entsprechende Entscheidung zur Umstellung in ihrer Oktober-Sitzung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als Kompass-Kommune ist es der Stadt Bensheim möglich, ein eigenes Modul in „hessenWarn“ dazu zuschalten – eine Anwendung, die bisher im kommunalen Bereich nur wenige Städte nutzen: Durch diese Schnittstelle ist sichergestellt, dass auch in Bensheim wichtige regionale Informationen über Ereignisse dem Nutzer innerhalb kürzester Zeit als Push-Nachricht auf dem Smartphone zur Verfügung stehen. Durch chnittstellen mit der KatWarn- und der NINA-App (App des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) erhält man über die „Hessen-Warn“-App auch deutschlandweite Gefahren- und Katastrophenwarnungen.

Zudem sind für das städtische Modul auch Informationen zu Präventionsthemen und Verkehrssicherheitsrisiken auf lokaler Ebene geplant. „Hierbei denken wir an größere Verkehrsbehinderungen, wie Baustellensperrungen oder -umleitungen, an Jahreszeiten orientierte Warnhinweise oder auch spontane lokale Präventionsthemen, die der App-Nutzer dann auf sein Handy bekommt“, so Stadtrat Adil Oyan, der die Vorteile des neuen Systems hervorhebt: „Hessen-Warn“ bietet Gefahren- und Katastrophenwarnungen verschiedener Behörden aus einer Hand. Somit können die Nutzer unkompliziert und umfassend zu Gefahrenlagen informiert werden.“

Sowohl Polizei als auch Stadt empfehlen die App als alternativen und zusätzlichen Informationskanal. Robert Schlappner, Sicherheitsbeauftragter der Stadt, macht deutlich, dass „im Katastrophenfall im Zweifel jede Sekunde zählt. Ein übersichtliches und zentrales Warnmedium ist eine entscheidende Voraussetzung, um im Ernstfall die Bürgerinnen und Bürger schnell aufklären zu können. Hessen-Warn ist hierfür ein wichtiges Instrument.“

Kostenloser Download

Der Systemumstieg wird durch eine Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Südhessen ermöglicht, das die von der Stadtverwaltung formulierten Meldungen kurzfristig in „Hessen-Warn“ einstellt. Konkrete Infos zu und aus Bensheim wie mit dem ursprünglichen Ringmastersystem gibt es in der App, wenn das zusätzliche Modul „bensheimCITY“ geladen wird. Dieses ist über den QR-Code oder den untenstehenden Link zu starten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die „Hessen-Warn“-App steht kostenlos zur Verfügung für:

iPhone im App Store

Android Phone im Google Play Store

Download des Moduls „bensheimCITY“ auf das Smartphone ist möglich unter https://www.katwarn.de/bensheimcity oder über einen QR-Code. ps