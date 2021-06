„Hessen“ leuchtet im Fürstenlager

Auerbach. Lässig lehnt sich Lucia Puttrich an das große weiße „E“ an. Schließlich ist sie Europaministerin. Und echte Hessin, in Gießen geboren. Den Vor-Ort-Termin im Fürstenlager genießt sie sichtlich. Endlich mal wieder draußen. Der Anlass: das 75-jährige Verfassungsjubiläum des Landes Hessen. Bis Ende des Jahres finden dazu verschiedene Aktionen unter freiem Himmel statt. Kampagnenstart war gestern in Auerbach.

Lichtinstallationen geplant Neben der Buchstaben-Kampagne wird das Jubiläum von der Aktion „Flashlines“ des Künstlerpaars Kulczsar begleitet. Sie werden etwa 30 Sehenswürdigkeiten, Naturdenkmäler und Regierungsgebäude in ganz Hessen durch Lichtinstallationen visuell hervorheben. Das Projekt befindet sich gerade in der Vorbereitungsphase. Beim Kampagnenstart mit dabei waren Landrat Christian Engelhardt, die Landtagsabgeordnete Birgit Heitland sowie Parkverwalter Stefan Jagenteufl. Die Bensheimer Bürgermeisterin Christine Klein freute sich, dass die Aktion im größten Stadtteil ihren Anfang nimmt: „Jeder Auerbacher ist stolz auf das Fürstenlager.“ Nichts Neues gibt es in Sachen Herrenhaus. Laut Schlösser und Gärten läuft derzeit noch das Auswahlverfahren für eine längerfristige Neu-Verpachtung der Gastronomie. Mit einer Wiedereröffnung rechnet man nicht vor Frühjahr 2022. tr

Die mobilen Hessen-Buchstaben sind noch bis Sonntag (6.) im Staatspark zu sehen. Im unteren Bereich der Herrenwiese weisen die Lettern schnörkellos und direkt auf den runden Geburtstag des Bundeslandes hin. Die Verfassung von allen Bundesländern ist die älteste, die noch in Kraft ist. Das „hessische Grundgesetz“ wurde am 1. Dezember 1946 angenommen und hat seither nur relativ wenige Änderungen erfahren. Passend zu den großen Buchstaben gibt es den Schriftzug auch in klein. Als 3-D-Druck aus Maisstärke.

Beliebtes Fotomotiv

Was vor fünf Jahren mit lebensgroßen bunten Löwen-Statuen visuell befeuert wurde, fällt diesmal etwas dezenter aus. Aber nicht reizlos. Vor der Kulisse des Fürstenlagers wirken die blütenweißen Schriftzeichen in der Sonne überaus ästhetisch. Daher wurde bereits vor der offiziellen Eröffnung reichlich fotografiert.

„Hessen blickt voller Stolz auf seine Geschichte, aber auch nach vorn“, sagte die Ministerin. Als Bundesland wolle man gleichermaßen auf die erfolgreiche Historie wie die Perspektiven und Innovationen hinweisen und so die Identität der Hessen betonen. Die Kampagne leiste dazu gleichsam spielerisch einen öffentlichkeitswirksamen Beitrag in Zeiten der Pandemie. Die Veranstaltungsreihe wurde so konzipiert, dass sie ohne größeren Publikumsverkehr auf das Jubiläum aufmerksam macht und dennoch kaum zu übersehen ist.

Mit einer Unterschrift begann am 19. September 1945 die Geschichte des Landes. Im ehemaligen IG-Farbenhaus, das heute zur Frankfurter Goethe-Universität gehört, unterzeichnete der spätere US-Präsident Dwight D. Eisenhower die „Proklamation Nr. 2“. Sie sah den Zusammenschluss der preußischen Provinzen Kurhessen und Nassau mit dem Volksstaat Hessen vor – damals ein Befehl der amerikanischen Militärregierung. Unter dem Namen Groß-Hessen wurde die Grundlage für das spätere Bundesland gelegt. „Nur wenige Monate nach Kriegsende war das ein Zeichen der Hoffnung und des Neubeginns nach dem Schrecken des Nazi-Regimes“, so die Ministerin.

Im Oktober 1946 beschlossen

Die Verfassung wurde von der Landesversammlung in Wiesbaden am 29. Oktober 1946 beschlossen und trat dann im Dezember 1946 durch Volksabstimmung in Kraft. Laut Puttrich bildet das noch immer den Grundstein des Landes, das sich bis heute demokratisch, weltoffen und rechtsstaatlich präsentiere. In Auerbach verwies sie auch auf die Migrationsbewegungen nach dem Zweiten Weltkrieg, die Hessen geformt und verändert haben.

Die Integration sei schwierig, aber auch bereichernd für die Gesellschaft gewesen. „Hesse ist, wer Hesse sein will“, zitierte sie den Ministerpräsidenten Georg August Zinn. Der Frankfurter war von 1950 bis 1969 im Amt. Seine Botschaft sei bis heute hessische Staatsräson und habe daher auch das 75. Jubiläumsmotto inspiriert: „Meine Heimat, mein Zuhause“. Heute sei das Bundesland eine Heimat für Menschen aus aller Welt, die sich durch ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl verbunden fühlten.

Aber auch die lange Phase von Frieden und wirtschaftlichem Wachstum hätten das Land geprägt, das für seine Forschungseinrichtungen, seine Industrie und Kultur und vieles mehr bekannt sei. Es komme nun darauf an, das Land gut durch die Corona-Pandemie und danach weiter voranzubringen. Dazu gehörten neben Mut und Tatkraft auch Innovationskraft, Lebensfreude und Traditionen.

„Der perfekte Rahmen“

„Das ist der perfekte Rahmen für den Verfassungsgeburtstag“, kommentierte die Direktorin der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen, Kirsten Worms, die Ouvertüre der Jubiläumsaktion im Staatspark. Denn auch die Schlösserverwaltung feiert dieses Jahr ihr 75. Jubiläum. Man verstehe sich als zeitgemäßer Vermittler Hessischer Geschichte an 48 verschiedenen Orten. Daher sei die um 1790 errichtete ehemalige Sommerresidenz der Landgrafen und Großherzöge von Hessen-Darmstadt ein hervorragender Platz, um auf die Biografie des Landes hinzuweisen.

Die Hessen-Buchstaben werden in den kommenden Monaten zu weiteren attraktiven touristischen Zielen reisen und jeweils für einige Tage Station machen. Unter anderem am Kloster Seligenstadt, an der Stiftsruine Bad Hersfeld und an Schloss Weilburg. Aber auch der Limburger Dom, der Darmstädter Karolinenplatz und der Steinbergkeller der Hessischen Staatsweingüter in Eltville sind als Standorte geplant. Der genaue Termin für die Station am Weltkulturerbe Kloster Lorsch stand gestern noch nicht fest. „Lorsch gehört aber fest in unsere Planung“, teilte Pressesprecher René Brosius aus der Staatskanzlei mit.

Mit Einbruch der Dunkelheit werden die circa 1,90 Meter hohen Lettern (der Schriftzug ist insgesamt zwölf Meter breit) in verschiedenen Farben illuminiert. „Sicherlich ein Blickfang für die Menschen“, so die Europaministerin in Auerbach. Dort beginnt „Hessen“ abends ebenfalls zu leuchten.