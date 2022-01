Von Konrad Bülow

Bensheim. Im Streit zwischen der früheren Pächterin des Herrenhauses im Auerbacher Fürstenlager und der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen (SG) deutet sich ein möglicher Schlussakkord an. In einer Verhandlung an der Darmstädter Außenstelle des Oberlandesgerichtes Frankfurt haben sich die beiden Parteien vorläufig auf einen Vergleich mit möglichem Widerruf

...