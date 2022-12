Hermann Beil liest aus „merkwürdigem Tagebuch“

Bensheim. Für Dienstag (13.) lädt der Rotary-Club Bensheim – Heppenheim zu einer Lesung mit Hermann Beil ins Parktheater Bensheim ein. Beginn ist um 20 Uhr. Hermann Beil wird aus Günther Rühles Buch: „ Ein alter Mann wird älter – Ein merkwürdiges Tagebuch“ lesen.

Diese Veranstaltung soll an Günther Rühle, den großen deutschen Theatermann und Ehrenbürger der Stadt Bensheim, der vor einem Jahr am 10. Dezember 2021 gestorben ist, erinnern. Rühle hat in vielen Jahren die Kulturarbeit in Bensheim maßgeblich mitgestaltet und über die Stadtgrenzen bekannt gemacht.

Als Präsident der Akademie der Darstellenden Künste hat er maßgeblich über viele Jahre an der Gestaltung und Umsetzung der Verleihung des Eysoldt-Preises mitgewirkt. Es soll aber auch das lesenswerte Buch eines Mannes vorgestellt werden, der sich immer gewehrt hat, eine Biografie zu schreiben. Günther Rühle sagte von sich selbst: „ Ich war mir nie interessant, oder nur soweit, mir neue Aufgaben und Themen zu suchen, um mich am Schreiben zu erkennen. Jetzt, wo es nichts mehr zu tun gibt, die eigene forschende Arbeit aufgegeben werden muss, drängt sich Erinnerbares wieder in den Kopf.“

Über den Lesenden Hermann Beil muss man in Bensheim auch nicht viel sagen. Als bedeutender deutscher Theaterschaffender und Präsident der Akademie der Darstellenden Künste (2009 bis 2016) hat er sich federführend für die Vergabe des Eysoldt-Ringes und die Woche junger Schauspieler eingesetzt.

Veranstalter ist der Rotary-Club Bensheim-Heppenheim, der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende für die Bensheimer Tafel gebeten. red