Herbstweinprobe der Kolpingsfamilie

Bensheim. Der Tradition verpflichtet, veranstaltet die Kolpingsfamilie Bensheim am Freitag, 21. Oktober, ihre herbstliche Weinprobe. Nach der coronabedingten Zwangspause in den beiden letzten Jahren steht in diesem Jahr die Frage „Was tut sich an der Bergstraße?“ im Mittelpunkt.

Zwölf Weine aus Bergsträßer Weingütern und Weinbaubetrieben werden vorgestellt. Die Moderation übernehmen: Sebastian Jäger, der sein Weinbaustudium als Bachelor abgeschlossen und jetzt im Weingut der Stadt Bensheim sowie im Weingut Jäger Führungsaufgaben übernommen hat sowie Heinrich Hillenbrand, ehemaliger Leiter des Staatsweingutes und bekannt durch viele Weinproben und Weinführungen.

Sebastian Jäger und Heinrich Hillenbrand geben einen Überblick über den Herbst 2022. Sie ziehen ein Resümee über Menge, Ertrag, Mostgewichte und Qualität der jetzt beendeten Traubenlese.

Der Sommer war sehr trocken und heiß, dennoch wuchsen die Reben gut, teilweise zeigten sich Trockenschäden. Die Teilnehmer erwartet eine interessante und informative Weinprobe, zumal es Veränderungen in den Weingütern an der Bergstraße gab. Die Bergsträßer Gebietsweinkönigin Stefanie Kippenhan hat ihre Teilnahme zugesagt. Die Weinprobe findet am Freitag, 21. Oktober, im Kolpinghaus statt, Beginn ist um 19.30 Uhr.

Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro sind während der Bürozeit dienstags von 15.30 bis 17 Uhr im Kolpinghaus erhältlich. Telefonische Vorbestellungen sind beim Ehrenvorsitzenden Theo Gärtner unter Tel. 0171/8300267 möglich. Soweit vorhanden, sind Restkarten noch an der Abendkasse erhältlich. red