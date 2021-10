Herbstwanderung der Auerbacher Tennisspieler

Auerbach. Auch in diesem Herbst tauschte der Tennisclub Auerbach die Tennisschläger gegen die Wanderschuhe. Bei herrlichem Herbstwetter trafen sich die Teilnehmer der Herbstwanderung am Marktplatz in Heppenheim. Zunächst ging es durch die Heppenheimer Altstadt Richtung Fünf-Minuten-Pfad. Dort konnte noch der Wasserzufluss für eine ehemalige Mühle besichtigt werden. Weiter ging es über den Kanonenweg Richtung Helenenruhe.

Leider bot der anschließende Wald noch keinen herbstlichen Anblick, da die Blätter noch überwiegend ein sattes Grün zeigten, so der Verein in seiner Pressemitteilung. Gegen Mittag wurde die Jägerrast erreicht, wo die traditionelle Pause gemacht wurde. Nach dieser kleinen Stärkung führte der Weg weiter über die Guldenklinger Höhe und einem Anstieg zur Gaststätte Steigkopf. Nachdem eine Stärkung erfolgte, ging es zurück über den Steigkopf zum Ausgangspunkt am Marktplatz in Heppenheim. red