Auerbach. Die Farben des Herbstes sind nicht mehr zu übersehen – auch in der Stadt nicht. Wer in diesen Tagen entlang des Berliner Rings unterwegs ist, dem fallen die vielen wunderschön in Gelb- und Brauntönen gefärbten Bäume auf. Unser Fotograf Thomas Neu hat durch die Blätter eines Baums das Auerbacher Schloß entdeckt und mit seinem Teleobjektiv festgehalten. tn/Bild: Neu

