Herbstkonzert in der Kirche Sankt Georg Bensheim

Bensheim. Die Sängerinnen und Sänger von ars musica Bensheim freuen sich sehr auf das Konzert am Sonntag, 14. November, um 17 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Georg im Rahmen der Bensheimer Musiktage.

Das letzte Konzert ist nun schon zwei Jahre her und auch der Probenbetrieb musste lange eingestellt werden. Umso ambitionierter startete im Sommer die Probenarbeit am Requiem Nr. 1 c-Moll von Luigi Carlo Zenobio Salvatore Maria Cherubini (1760 - 1842).

Intensives Probenwochenende

An einem Oktoberwochenende wurde das Requiem noch einmal sehr intensiv geprobt und an den Feinheiten der Interpretation gearbeitet.

Cherubini hatte im Alter von 13 Jahren bereits mehrere geistliche Werke komponiert, bevor er in Bologna und Mailand studierte. Sein Idealismus, seine künstlerische Unabhängigkeit, vor allem aber die Strenge und der vornehme Charakter seiner Musik verhinderten, dass er bei seinen Zeitgenossen populär wurde. Deshalb wandte er sich von Oper und Theater ab und komponierte mehr und mehr Kirchenmusik.

Cherubinis Requiem c-Moll (1816) für gemischten Chor und Orchester, das an den Jahrestag der Hinrichtung Ludwigs XVI. erinnert, war ein großer Erfolg. Das Werk wurde von namhaften Kollegen wie Schumann und Brahms sehr bewundert. Beethoven gar wünschte die Aufführung des Requiems zu seiner Beerdigung.

Insgesamt schrieb Cherubini 30 Opern, elf Messen, fast 40 Motetten, zwei Requien, eine Sinfonie sowie einige kammermusikalische Werke. Alle zeichnen sich durch eine hohe Originalität, satztechnische Finesse und einen vornehmen Charakter aus.

Begleitet wird der Chor ras musica von der Kammerphilharmonie Weinheim. Als Auftakt im Konzertprogramm wird die Sinfonie Nr. 4 c-moll von Franz Schubert aufgeführt. Mit nur 19 Jahren schrieb Schubert diese Sinfonie und betitelte sie nachträglich als die „Tragische“. Damit nimmt er Bezug auf die aufgewühlten Momente, die man im Werk findet.

Unter bewährter Leitung

Beide Werke werden unter der bewährten Leitung von Hans-Jochen Braunstein aufgeführt. Unter Berücksichtigung der aktuellen Verordnungen kann das Konzert am 14. November um 17 Uhr in der Stadtkirche von Sankt Georg in Bensheim stattfinden, heißt es in der Konzertankündigung.

Hinweise, unter welchen Bedingungen das Konzert stattfindet, können auf der Homepage des Chores (www.ars-musica-bensheim.de) in Erfahrung gebracht werden. red