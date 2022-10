Herbstkonzert am 4. November in Bensheim

Bensheim. Der AKG-Jugendchor Bensheim (Leitung Sabine Wulf und Manfred Hein) und der Chor Da Capo Bensheim (Leitung Constanze Pfeifer) für Freitag, 4. November, um 19 Uhr zu einem herbstlich geprägten Konzert in die Heilig-Kreuz-Kirche in Auerbach ein.

Auf dem Programm stehen sowohl geistliche Stücke zum Erntedankfest als auch Stücke, die die verschiedenen Facetten des Herbstes beleuchten. Die Bandbreite der Chöre reicht von romantischen Komponisten (Brahms, Mendelssohn, Saint-Saens) über Popstücke bis zum Jazz-Standard „Autumn leaves“. Das mit einer Choreographie unterlegte israelische Lied „Bo yavo haboker“, eine Naturschilderung, ist ebenso vertreten wie das zauberhafte „Calme des nuits“ von Saint-Saens.

Am Ende des rund 90-minütigen Programms singen beide Chöre zusammen einen Reigen von Abendliedern wie zum Beispiel „Der Mond ist aufgegangen“ und „Hinunter ist der Sonnen Schein“ und das bekannte „The Lord bless you and keep you“ von John Rutter.

Der Eintritt ist frei, es wird aber um eine Spende zur Deckung der Unkosten und für die Arbeit der beiden Chöre erbeten.