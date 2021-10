Herbstfreizeit für Kinder in Knoden

Bensheim. Die Stephanusgemeinde Bensheim und die Kirchengemeinde Gronau/Zell laden Kinder zwischen acht und zwölf Jahren zu einer Kinderherbstfreizeit ein, die vom 11. bis 16. Oktober im Wanderheim Knoden/Lautertal stattfindet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es sind noch Plätze frei. Gemeindepädagoge Arik Siegel und andere Mitarbeitende der Kirchengemeinden bieten für die Kinder Unternehmungen in der Natur, fröhliches Beisammensein beim Singen und Spielen, Wandern und Ausruhen am Lagerfeuer an. Die Freizeit kostet 140 Euro (für Geschwister 120 Euro).

Anmeldungen können auch noch kurzfristig erfolgen an arik.siegel@ekhn.de, weitere Informationen gibt es nach der Anmeldung. Die geltenden Coronaregeln werden eingehalten. Wenn die Freizeitgebühr für manche Familien zu hoch sein sollte, bitten die Kirchengemeinden, vertrauensvoll Kontakt zu Arik Siegel aufzunehmen: Telefon 0157/73168801. red