Herbst-Flohmarkt in Wilmshausen

Wilmshausen. Am Samstag, 4. September, veranstaltet der Kultur- und Verschönerungsverein Wilmshausen einen Herbst-Hof-Flohmarkt. Von 11 bis 17 Uhr bieten die Teilnehmer entlang der Nibelungenstraße, in den Parallelstraßen und im Altdorf ihre Schätze an. Auch auf dem Dorfplatz und Bolzplatz sind Stände vorgesehen. An der Grillhütte werden die Gäste mit Essen und Trinken „to go“ versorgt.

Anmeldungen werden kurzfristig angenommen (Anja Germann: Telefon 06251/67497, E-Mail anja.germann67@gmail.com oder Petra Hinlang: Telefon 06251/2550, Mail Petrahinlang@t-online.de). red