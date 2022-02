Herausragende AKG-Schüler

Bensheim. Pünktlich zu den Zeugnissen trafen sie wieder ein: Die Preise für den MINT-Onlinewettbewerb „Heureka – Mensch und Natur“. Auch in dem aktuellen Wettbewerb waren die Schülerinnen und Schüler des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums wieder außergewöhnlich erfolgreich und das Paket aus Berlin dementsprechend groß.

So traf sich die Teilnehmerschar in der großen AKG-Bibliothek, um von Projektleiter Ulrich Treubert-Zimmermann ihr Ergebnis zu erfahren und von Schulleiterin Nicola Wölbern die Preise in Empfang zu nehmen. Mit rund 37 000 Teilnehmern aus ganz Deutschland und einigen deutschen Auslandsschulen hatten sich an dem 45-minütigen Multiple-Choice-Test fast so viele Kids beteiligt wie 2020 noch vor der Corona-Pandemie.

Am AKG entschieden sich diesmal 170 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 8 zur Teilnahme und in allen Klassen gab es – fast schon traditionell – ganz herausragende Ergebnisse.

In der Klassenstufe 5 kommt mit Tabea Reha die Zweitbeste in Hessen von dem Bensheimer Gymnasium. Noch besser lief es für Sofia Jokisch. Im Vorjahr war sie noch Drittplatzierte im Bundesland. Diesmal ging sogar der Landessieg in der Jahrgangsstufe 6 an Sofia. Genauso erfolgreich war Carlo Leggieri. Trotz deutlich erhöhtem Schwierigkeitsgrad in Klassenstufe 7 gelang ihm die erfolgreiche Titelverteidigung und er wurde erneut Landessieger. Gekrönt wird das erfolgreiche Abschneiden aller AKG-Schüler durch die überragende Testleistung des Landessiegers von 2019 und 2020. Christopher Wahlig, der – mittlerweile in der achten Klasse und somit zum letzten Mal dabei – mit nur zwei falsch beantworteten Fragen als Zweitbester in ganz Deutschland nur ganz knapp am Bundessieg vorbeischlitterte.

Auch alle anderen Teilnehmer schlugen sich in der anspruchsvollen Dreiviertelstunde außerordentlich gut und erhielten neben den Urkunden mit ihren ausgezeichneten Platzierungen einen Teilnehmerpreis. Passend zum Thema gab es ein Kartenspiel rund ums Thema Mülltrennung. Für alle, die neugierig geworden sind: Die Fragen des Wettbewerbs aus den Bereichen Mensch und Tier, Natur und Umwelt sowie Technik und Fortschritt werden Ende März unter http://www.inkas-berlin.de/heureka_aufgaben.html veröffentlicht. red