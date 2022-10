Helfer gesucht für Weihnachtsmarkt

Auerbach. Eine Weihnachtsstimmung hat sich noch nicht eingestellt, aber die Planung für den Weihnachtsmarkt in Auerbach hat schon begonnen. Die Interessengemeinschaft der Auerbacher Vereine mit den beteiligten Vereinen möchte die Veranstaltung am 26. und 27. November, nach zwei Jahre Pause, wieder durchführen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der wichtigste Faktor ist aber, eine ausreichende Anzahl von Helfern für den Auf- und Abbau zu finden. „Ohne die Mithilfe von weiteren Bürgern können wir den Weihnachtsmarkt am 1. Advent im Kronepark nicht durchführen“, so IAV- Sprecher Ralph Stühling. Viele Helfer werden für den Aufbau am Freitag, 25. November, ab 18 Uhr, wie auch für den Abbau am Sonntagabend gesucht.

Das Grundgerüst der Veranstaltung soll erhalten bleiben, auch wenn das Bühnenprogramm reduziert werden muss. Weiterhin sind verschiedene Energieeinsparungen vorgesehen. Aber selbstverständlich kommen der Weihnachtsmann und das Christkind an beiden Tagen zu Besuch. Weitere kleine Überraschungen sind geplant, das leibliche Wohl komme nicht zu kurz.

Mehr zum Thema Odenwaldklub OWK-Termine der Auerbacher Ortsgruppe im Oktober Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Verschönerungsverein Schönberg Ehrungen beim Verschönerungsverein Schönberg Mehr erfahren

Die gesamte Veranstaltung wird in Eigenregie erstellt, dafür sind aber helfende Hände erforderlich – deshalb der Aufruf zur Mitarbeit. Die Interessengemeinschaft bittet um Meldungen an ralph.stuehling@yahoo.com oder 0171/7607085. Ohne die Zusammenarbeit der Vereine und Bürger ist der Weihnachtsmarkt nicht mehr möglich, insbesondere mit Pandemie und Energiekrise, heißt es abschließend. red