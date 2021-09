Helfer gesucht für den Weihnachtsmarkt in Auerbach

Auerbach. Eine Weihnachtsstimmung hat sich noch nicht eingestellt, aber die Voraussetzungen für die Durchführung eines Weihnachtsmarktes in Auerbach haben sich den letzten Tagen geändert. Die Coronaregeln wurden wesentlich erleichtert. Der zweite, wichtige Faktor, eine ausreichende Anzahl von Helfern für Auf- und Abbau, ist noch offen.

„Ohne die Mithilfe von weiteren Mitbürgern können die Interessengemeinschaft und die teilnehmenden Vereine einen Weihnachtsmarkt im Kronepark nicht durchführen“, so IAV-Sprecher Ralph Stühling. Die Interessengemeinschaft, der Gewerbekreis und einige Vereine möchten die Veranstaltung nach einem Jahr Pause wieder durchführen.

Die Vorbereitungen für den Auerbacher Weihnachtsmarkt am 1. Adventwochenende können starten, wenn sich zahlreiche Helfer für den Aufbau am Freitagabend und Abbau an Sonntag melden. Mit Eintritt der Dunkelheit und der Eröffnung am Samstag, 28. November, um 16 Uhr wird der Kronepark festlich illuminiert und sich in einen Weihnachtspark verwandeln.

Das Grundgerüst soll erhalten bleiben, auch wenn das Bühnenprogramm reduziert werden müsse. Selbstverständlich sollen auch das Christkind und der Nikolaus an beiden Tagen vorbeikommen und kleine Überraschungen für die Kinder in ihrem Gepäck haben. Das leibliche Wohl komme nicht zu kurz.

Einen Faktor können die Organisatoren dabei nicht beeinflussen, das Wetter am 1. Advent. Die Interessengemeinschaft ist sehr stolz, dass die gesamte Logistik für das Event in Eigenregie erstellt wird. Es sind dafür aber auch helfende Hände erforderlich – deshalb der Aufruf zur Mitarbeit und der Meldung bei der IAV, ralph.stuehling@yahoo.com oder 0171-/7607085. Ohne die Zusammenarbeit der Vereine und Bürger ist der Weihnachtsmarkt nicht mehr möglich, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. red