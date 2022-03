Helfer für die Ferienbörse gesucht

Bensheim. Da in vielen Bereichen aktuell Coronabeschränkungen gelockert beziehungsweise aufgehoben werden, startet auch das städtische Team der Jugendförderung mit Optimismus in die Vorbereitung für die „Ferienbörsen“ 2022. Die entsprechenden Anmeldungen sind online ab dem 25. April möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Traditionell findet das beliebte Ferienangebot für Kinder und Jugendliche in den ersten beiden Sommerferienwochen statt – in diesem Jahr also vom 25. bis 29. Juli und vom 1. bis 5. August.

„Selbst wenn es wieder nur eine Notbetreuung geben sollte, brauchen wir ein attraktives Programm und engagierte Betreuerinnen und Betreuer, die uns bei Umsetzung unterstützen“, so das Organisationsteam der „Ferienbörse“, das derzeit auf der Suche nach interessierten Helferinnen und Helfern unter anderem auch für die Frühbetreuung ist. Dieses vergütet eine Mitarbeit mit dem Mindestlohn.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Junge Menschen, die mithelfen wollen, sollten mindestens 18 Jahre alt sein und Spaß am Umgang mit Kindern oder Jugendlichen haben. Praktische Erfahrungen sind dabei wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich. Weitere Details, auch hinsichtlich des Programms, wird das Team der Jugendförderung bei einem persönlichen Treffen und an einem Wochenendseminar besprechen.

Interessierte können sich ab sofort bei der Jugendförderung der Stadt Bensheim telefonisch von Montag bis Freitag ab 11 Uhr unter 06251/1057240 melden. ps